شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب «محرز».. من الانتقادات إلى بطل قومى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجزائرى الدولى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، فى قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا التى تختتم الجمعة المقبل فى القاهرة، بطريقة رائعة جعلت الجميع يرفع له القبعة ويمدحه ويثنى عليه.

فعندما كانت مباراة الجزائر ونيجيريا فى طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله والاحتكام إلى الوقت الإضافى، حصل الفريق الجزائرى على ضربة حرة خارج منطقة الجزاء مباشرة، ليظهر محرز ويقول فى قرارة نفسه هذه فرصتى لكتابة التاريخ مع «محاربى الصحراء»، حيث أخذ الكرة من زميله يوسف بلايلى، وسددها بطريقة رائعة لتسكن شباك حارس نيجيريا، محرزًا هدفًا أدخل الجزائريين فى فرحة جنونية، وكيف لا وهم الذين انتظروا هذه اللحظات منذ 29 عامًا.

لم يظهر محرز منذ بداية البطولة القارية بالمستوى الذى عرف عنه فى ناديه مانشستر سيتى، وحتى فى مباراة نيجيريا وقبل لقطة «الهدف التاريخى» كان أداؤه متوسطًا، رغم أنه كان وراء الهدف الأول الذى سجله إيكونج بالخطأ ضد مرماه.

لكن إحرازه لهذا الهدف الرائع الذى صعد بالجزائر إلى نهائى البطولة القارية، جعل منه بطلًا قوميًا فى بلاده، ودفع الجميع إلى نسيان مستوياته المتواضعة مع «الخضر» حتى الآن.

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واعترف محرز بأن الهدف الذى سجله فى مرمى نيجيريا هو الأهم فى مسيرته مع المنتخب الجزائرى، الذى انضم إليه عام 2014. وقال إن وصول الجزائر للمباراة النهائية شىء لا يُصدق، وإنه يحلم الآن بالتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ويدرك محرز جيدا أهمية الهدف الذى سجله فى مرمى نيجيريا، ليس فقط فى مسيرته الشخصية كلاعب يأمل فى التتويج بالمزيد من الجوائز الفردية، وإنما لوقعه على شعب يتنفس كرة القدم وشغوف بها إلى درجة لا تُوصف.

محرز، الذى كان يُوصف أحيانًا بـ«الكسل»، لأنه لا يقوم بالأدوار الدفاعية مع المنتخب بخلاف الحال مع ناديه ليستر، بطل الدورى الإنجليزى الممتاز فى 2016، ثم مانشستر سيتى، أصبح القائد الفعلى لـ«المحاربين»، فهو يحمل شارة القيادة، وهو من يدفع زملاءه لبذل المزيد من خلال عمله الدؤوب هجوميا ودفاعيا.

تغير أداء محرز مع المنتخب يعود بلا شك للمدير الفنى جمال بلماضى، الذى حمّله مسؤولية كبيرة من خلال منحه شارة القيادة، وأيضًا حتى استشارته فى الأمور الفنية.

محرز، الذى وصفته صحيفة ليكيب الفرنسية بـ«اللاعب النارى»، والذى جعل منه ناديه مانشستر سيتى نجمًا فوق العادة، يتطلع إلى المزيد من التوهج والتألق وربما يكون هو أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، وأفضل هداف لكأس إفريقيا، لكن قبل ذلك عليه أن يصنع الفارق مرة أخرى.. فى المباراة النهائية أمام السنغال، بعد غد.