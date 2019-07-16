شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة سيدورف وباتريك كوليفرت من تدريب منتخب الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الهولندي كلارينس سيدورف. وخرج منتخب الكاميرون من دور الـ16 بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدفين من نيجيريا، ليفشل حامل اللقب في الدفاع عن لقبه. الاتحاد الكاميروني أعفى كلارينس سيدورف ومساعده ومواطنه الهولندي باتريك كلويفرت من واجباتهما بعد الخروج الأفريقي.

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