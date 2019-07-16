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صفقة كتالونية تطرق أبواب بايرن ميونخ

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اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من إبرام صفقة جديدة من ، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع نادي إسبانيول على ضم لاعبه مارك روكا.

وأفادت الصحيفة بأن النادي البافاري بصدد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا.

ويملك إسبانيول شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب، تبلغ قيمته 40 مليون يورو، إذ يمتد التعاقد بينهما حتى صيف 2022.

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وجذب روكا، أنظار النادي البافاري خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، التي توج بلقبها على حساب ألمانيا.

وشارك روكا بصفة أساسية مع منتخب بلاده، ولعب ضد المانشافت في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الماتادور.

وخاض لاعب الوسط الشاب، 35 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا في مختلف المسابقات، حيث كان أحد ركائزه الأساسية رغم صغر سنه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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