أحلام اللاعبين تتحول إلى وشوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توسعت ظاهرة نقش الوشوم بين لاعبي كرة القدم بشكل كبير لتعكس أفكارهم الداخلية وشخصياتهم وتجاربهم، فوضع بعض اللاعبين وشوما تمثل حنينهم إلى أوطانهم وأهاليهم، وبعضهم وضع أحلامه وطموحاته ونجاحاته كلاعب كرة قدم، وآخرون امتلكوا وشوما بلغات أجنبية منها العربية والصينية واللاتينية.

وفسرت مصادر عدة المعاني التي تحملها وشوم أشهر لاعبي كرة القدم العالميين.

سيرخيو راموس

يحمل وشوما على مفاصل يده لأرقام باللون الأحمر «35» الذي ارتداه في بداية مسيرته مع إشبيلية، «+90» أول هدف سجله في نهائي أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد، و»19» أول مباراة رسمية مع إسبانيا في يوم ميلاده التاسع عشر.

ليروي ساني

تحمل 4 أيام من أجل الحصول على وشم على كامل ظهره، لنفسه عند تسجيله هدفا ضد نادي موناكو في آخر 16 دقيقة من دوري أبطال أوروبا في فبراير 2017.

ديفيد بيكهام

تربطه علاقة قوية جدا مع عائلته حتى إنه يمتلك أكثر من 40 وشما ليحتفي بهم، وفي عام 2015 نقش وشما مطابقا لرسم ابنته على راحة يده.

دانييلي دي روسي

اشتهر بصعوبة مواجهته في الملعب، لذا حصل على وشم على ساقه أشبه للعلامة التحذيرية التي تشير إلى أن مواجهته ستؤذي خصمه.

هاري أرتير

عانى نجم بورنموث من صدمة وفاة مولودته في عام 2015 فوضع وشما تكريما لها على ساعده الأيمن.

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مارسيلو

نقش الحكمة اللاتينية Carpe diem وتعني «انتهز الفرصة» وهو أقرب لوصف أسلوبه، إضافة إلى رمز M12 وتمثل الحرف الأول من اسمه ورقم قميصه في ريال مدريد.

زلاتان إبراهيموفيتش

يمتلك إبرا عددا كبيرا من الوشوم، أبرزها نقش بالعربية للقب عائلته، وأسماء والديه وتواريخ ميلادهم وإخوته وأبنائه، وقرابة 50 اسما على جسده، بينها «عبدالله»، ووشم على شكل أسد على ظهره، يقول «عندما أضع قدمي على الملعب، أكون أنا الأسد».

ليونيل ميسي

وضع وشما على ساقه الأيسر ليدين صغيرتين يرفقها اسم ابنه تياجو، وعلى الساق الأخرى وضع وشما لرقم قميصه 10، إضافة إلى وشم لوجه والدته على ظهره.

ماوريسيو بينيا

أوشك المهاجم التشيلي أن يصبح بطلا حينما حاول تسديد كرة في اللحظة الأخيرة من مباراة منتخبه مع البرازيل بكأس العالم 2014، لذا وضع هذه اللحظة وشما على جسده

راؤول ميريلس

صور معالم مدن لعب في فرقها، كصورة كنيسة بمدينة بورتو وصورة للجامع الأزرق بمدينة إسطنبول، وصورة لكابينة تليفون حمراء إشارة لليفربول.

لماذا يخلو جسم رونالدو؟

يرفض النجم البرتغالي رونالدو الوشوم لهدف إنساني، فهو يتبرع بالدم بشكل منتظم لصالح الأطفال المرضى في العالم خاصة السرطان، حيث تفرض بعض الدول قيودا مشددة على تبرع الأشخاص الذين توجد على أجسادهم الوشوم.

رونالدو لا يتبرع بالدم فقط، إنما هو من المتبرعين بالنخاع العظمي كذلك.