20 مليونا تحول صفقة كمارا من الهلال للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

انهت ادارة الاتحاد اتفاقها مع نظيرتها في القادسية بخصوص انتقال المهاجم هارون كمارا للاتحاد مقابل 20 مليون ريال على دفعتين.. وغادر اللاعب مطار الملك فهد الدولي للتوقيع الرسمي.

وسحب نادي الهلال اتفاقه المبدئي مع نادي القادسية بشأن طلب خدمات المهاجم هارون كمارا «مواليد» بعد أن رفع نادي الاتحاد الصفقة إلى أكثر من 20 مليون ريال.

Advertisements

في المقابل، أعطى الهلال الضوء الأخضر للمحترف المغربي أشرف بن شرقي للانتقال إلى نادي الزمالك المصري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وينتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم لينضم إلى صفوف فريقه الجديد.

على صعيد آخر ينتظم اليوم السوري الدولي عمر خربين في معسكر الفريق بعد أن أنهى إجراءات دخوله للنمسا، وذلك قبل منحه التقرير الفني النهائي وقبل إعارته أو انتقاله بصفة نهائية إلى الشارقة الإماراتي، في الوقت الذي غادر فيه اللاعب سلمان الفرج إلى فرنسا لإجراء مزيد في الفحوصات الطبية بعد العملية الجراحية التي أجراها في حوضه.

من جهته أكد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو وجود تحديات كبيرة أمامه لقيادة فريقه للبطولات الثلاث، وقال «سنبدأ موسمنا بمواجهة الأهلي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، وهي مواجهة صعبة في البداية».