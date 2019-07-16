محرز: نسعى لإسعاد الشعب الجزائري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
قال نجم هجوم المنتخب الجزائري رياض محرز «إن هدف فريقه هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا».
وقال في تصريحات للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية «أشكر مصر على حسن التنظيم، الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى»، وشدد على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب.
وأضاف «دعنا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل، بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة، بعد تخطي عقبة نيجيريا، والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب».
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