السعودية في المستوى الأول.. والقرعة تحدد الطريق نحو كأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسحب اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجرى تصنيف المنتخبات الـ40 المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».وسيتم توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020.

كيفية التأهل

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلة على المركز الثاني «المجموع 12 منتخبا» إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

توزيع المنتخبات الآسيوية:

المستوى الأول

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السعودية، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الإمارات، قطر، الصين، إيران.

المستوى الثاني

العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

المستوى الثالث

فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.

المستوى الرابع

تركمانستان، ميانمار، هونج كونج، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

المستوى الخامس

إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنجلاديش، منغوليا، جوام، ماكاو أو سريلانكا.