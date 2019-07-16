شكرا لقرائتكم هانى رمزى يكشف رسالة أجيرى الأخيرة للاعبى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق، تصرف المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، مع اللاعبين عقب الخسارة من جنوب أفريقيا فى دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2019 وتوديع الكان.

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قال رمزى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الصمت كان يخيم على غرف ملابس اللاعبين بعد المباراة وعندما دخل أجيرى تحدث مع اللاعبين وقال لهم إنه يتحمل المسئولية، ولو حد كلمكم قولوله المدير الفنى السبب، وبشكركم على الفترة التى قضتها معكم، وأشكركم على المجهود الذى بذلتموه".

أضاف مدرب المنتحب السابق: "لم أستطيع الصمت كثيرًا وخرجت عن شعورى بعد حديث أجيرى مع اللاعبين، وانفعلت عليهم بألفاظ لا يجوز قولها، كما وبخبتهم بسبب الخسارة،وحاول إيهاب لهيطة مدير المنتخب تهدئتى".