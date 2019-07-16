شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يوقع رسميا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال السعودي علي عقود انضمامه لنادي الزمالك ضمن خطة إدرة قلعة ميت عقبة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. وجاء توقيع بن شرقي لعقود انضمامه لنادي الزمالك في حضور وكيل أعماله كريم بلق وشريف إسلام مدير التعاقدات بالنادي الأبيض لينضم بشكل رسمي للقلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد. Advertisements وكان مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء قد أعلن أن اشرف بن شرقي، وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل، حيث لم ينتهي موسم 2018-2019 حتى الآن، حيث يتبقى للفريق الأبي 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، حيث في حالة فوزه بالثلاث مباريات سيتوج بالدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقى يوقع رسميا للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.