شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينتظم بالتدريبات الجماعية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق الكروى الأول، المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة في اطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وعاد ظهير أيسر الزمالك للتدريبات، بعد حصوله أمس الاثنين على راحه سلبية بإذن من الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.