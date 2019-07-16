شكرا لقرائتكم أفشة يعود لكتيبة بيراميدز المطلوبة فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد مجدى أفشة لاعب بيراميدز، لحسابات نادي الزمالك مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ليصبح ضمن لاعبى الفريق السماوى المطلوبين بقوة داخل القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل، لحسم ملف الصفقات بين الناديين لرغبة القلعة البيضاء فى تدعيم الصفوف ببعض لاعبى بيراميدز.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع بعض لاعبى بيراميدز على رأسهم نبيل عماد دونجا لاعب الوسط الذى وقع بشكل رسمى للقلعة البيضاء، لحين حسم المفاوضات كما يسعى النادي الأبيض لضم المدافع عبد الله بكرى.

وأصبح أفشة ضمن قائمة لاعبى بيراميدز المطلوبين بقوة فى الزمالك، بخلاف المفاوضات القائمة منذ فترة طويلة مع عبد الله السعيد للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد فشل ضمه فى الصيف الماضى ليكون صفقة القرن وقتها.

وتحسم جلسة مسئولي الزمالك وبيراميدز، الأسماء المنتظر انتقاله بين الناديين خاصة أن الأخير يسعى كذلك للتعاقد مع بعض لاعبى القلعة البيضاء، وهو ما ستكشف عنه الجلسة المنتظرة.