شكرا لقرائتكم هانى رمزى: ياريت عندنا 3 طارق حامد.. مينفعش المنتخب يبقى 4 كويسين و19 وحشين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى رمزى مدرب المنتخب الوطنى السابق أن سبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا بهذه الطريقة يرجع إلى انعدام الروح بين اللاعبين والتى افتقدوها طيلة مباريات البطولة وأدت للخروج المهين بهذه الطريقة .

واستضافت مصر كأس الأمم الأفريقية التى تنتهى يوم الجمعة المقبل بالمباراة النهائية التى ستجمع بين السنغال ونيجيريا

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وأضاف هانى رمزى أنه كان يتمنى تواجد أكثر من لاعب فى تشكيلة المنتخب بنفس روح الرباعى طارق حامد وأحمد حجازى ومحمود علاء ومحمد الشناوى مؤكدا أن هذا الرباعى فقط كانوا يمتازون بالحماس والرغبة فى تحقيق البطولة أما باقى القائمة فكانوا بعيدين تماما عن روح البطولة وافتقدوا للتحدى وهما ما أدى فى النهاية للخروج المبكر.

وأختتم مدرب عام المنتخب الوطنى حديثه بالقول أنه اكتشف تلك الروح متأخرا ، مشيرا أنه لو كان اكتشفها مبكرا لاستطاع لم الشمل ، إلا أن الامر ظهر مؤخرا وفشل فى السيطرة على البعض.