رسميا الزمالك يعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي

صرح نادي الزمالك، بأنه تم التعاقد رسميًا مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي، وتم توقيع العقد لمده ثلاث سنوات مقبلة، والتي تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث نشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة أعلن فيها عن التعاقد مع بن شرقي، والتي تعد أولي صفقات القلعة البيضاء الصيفية.

وغرد الزمالك قائلا: “الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد!”.

يذكر أن بن شرقي قد انتقل من الوداد المغربي إلى الهلال في يناير 2018، ومن ثم رحل نحو لانس الفرنسي معارًا في صيف العام نفسه حتى الصيف الحالي، ليعود بعدها للفريق السعودي ومنه للزمالك.