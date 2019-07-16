شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى السابق، أن سبب خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا بهذه الطريقة يرجع إلى انعدام الروح بين اللاعبين، والتى افتقدوها طيلة مباريات البطولة وأدت للخروج المهين بهذه الطريقة.

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وتستضيفت مصر كأس الأمم الأفريقية التى تنتهى يوم الجمعة المقبل بالمباراة النهائية، التى ستجمع بين السنغال ونيجيريا.

وأضاف هانى رمزى أنه كان يتمنى تواجد أكثر من لاعب فى تشكيلة المنتخب بنفس روح الرباعى طارق حامد وأحمد حجازى ومحمود علاء ومحمد الشناوى، مؤكدا أن هذا الرباعى فقط كانوا يمتازون بالحماس والرغبة فى تحقيق البطولة، أما باقى القائمة فكانوا بعيدين تماما عن روح البطولة وافتقدوا للتحدى، وهو ما أدى فى النهاية للخروج المبكر.

واختتم مدرب عام المنتخب الوطنى حديثه بالقول إنه اكتشف تلك الروح متأخرا، مشيرا إلى أنه لو كان اكتشفها مبكرا لاستطاع لم الشمل، إلا أن الأمر ظهر مؤخرا وفشل فى السيطرة على البعض.