شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 شهدت العديد من الأحداث والملفات المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الخطيب يعقد جلسة مهمة مع لاسارتى والطبيب يطمئن على إكرامى وسعد سمير

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى المشرف على الكرة بالفريق، جلسة مهمة مع لاسارتى المدير الفنى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، يأتى فى مقدمتها حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الصفقات التى يتفاوض معها النادى حالياً لضمها، وكذلك الاستعداد لمباراتى المقاولون والزمالك اللتين يتطلع الأهلى للفوز فيهما من أجل حسم بطولة الدورى التى يتنافس عليها الاهلى مع الزمالك.

سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا على 3 فترات

يؤدى سعد سمير مدافع النادى الأهلى برنامجه التأهيلى حالياً فى ألمانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولى، للاطمئنان على حالته، فى ظل برنامج العلاج الطبيعى الذى يؤديه فى الفترة الأخيرة.

معلول يتحدث عن حسم الدورى وكأس العالم للأندية ودعم الجماهير ومنتخب تونس

أكد على معلول، الظهير الأيسر بالفريق الأول للنادى الأهلى، أن الأحمر دائما ما يكون فى الموعد، خاصة فى الظروف والأوقات الصعبة التى قد يمر بها الفريق، لكن ذلك لا يعيق النادى عن تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن الموسم الحالى للدورى كان موسما استثنائيا، وهناك إصرار كبير من جميع اللاعبين على مواجهة كل التحديات وحسم المباراتين المتبقيتين للأهلى أمام المقاولون والزمالك للاحتفاظ بالدرع، مؤكدا أن تفكير الجميع منصب حاليا على المباراة الأولى أمام المقاولون لتحقيق الفوز واقتناص نقاطها الثلاث؛ لأنها حتما ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الزمالك. Advertisements

مصدر بالأهلى: نسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم فى الانتقالات الصيفية

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن النادى يسعى للتعاقد مع مساك ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النجاح فى التعاقد مع المالى اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى نجم الفريق لموسم آخر من هيدرسفيلد الإنجليزى

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