شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبحى يقرر الرحيل عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد صبحى ظهير أيمن فريق سموحة الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى الحالى بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام حسن.

Advertisements

يدرس صبحى عدة من العروض الداخلية والخارجية خلال الفترة الحالية للاستقرار على تحديد وجهته المقبلة للاستقرار فى إحدى الأندية والدفاع عن ألوانه فى الموسم المقبل.

كان صبحى قد شارك فى 28 مباراة هذا الموسم كما أنه ظهر بمستوى جيد ولفت أنظار العديد من الأندية، بعدما شارك فى الدور الأول مع بتروجت وانتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى سموحة.

ولعب الظهير الأيمن لسموحة فى العديد من أندية الدورى الممتاز مثل إنبى والمقاولون العرب وبتروجت وسموحة.