شكرا لقرائتكم خبر عن أبوقير للأسمدة يحصل على توقيع "مدافع" كوكاكولا مقابل 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة أبو قير للأسمدة فى إبرام التعاقد مع محمد أمين مدافع كوكاكولا بعدما قاموا بتسديد مبلغ 100 ألف جنيه لإدارة ناديه فى إطار رغبة الفريق السكندرى فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء العام المقبل .

ويسعى علاء نوح المدير الفنى لأبوقير للأسمدة إلى بناء فريق قوى لتحقيق أحلام جماهير أبوقير للصعود للأضواء خاصة وأن مجلس إدارة النادى يوفر كل متطلبات المدير الفنى فى الوقت الحالى .

ويبذل مدرب الترسانة الأسبق مجهودات مضنية من أجل اختيار اللاعبين بعناية حتى يكونوا ذخيرة له طوال الموسم المقبل المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين العديد من الفرق .