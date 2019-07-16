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خزائن الروخي بلانكوس تحقق رغبة خاميس في مدريد

بعد أن امتلأت خزائن أتليتيكو مدريد بعوائد رحيل خمسة من لاعبيه بات يطمح إلى ضم الكولومبي خاميس رودريغز من الجار الملكي اللدود، معتمداً على رغبة اللاعب في العيش بمدريد.

كشفت تقارير إعلامية مؤخراً أن وصيف بطل الليغا الإسبانية على وشك التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغز (28 عاماً)، إذ قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلاً عن بعض المصادر إن الصفقة التي تُطبخ بهدوء باتت ناضجة إلى حد كبير.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحدثت فيه الكثير من الأنباء الآونة الأخيرة عن اقتراب نابولي الإيطالي من الفوز بخدمات النجم الكولومبي للعب تحت عيون مدربه الأسبق كارلو أنشيلوتي. لكن يبدو أن مطالب ريال مدريد "المبالغ فيها" حالت دون تحقيق انتقال اللاعب إلى الدوري الإيطالي، كما أوضح مؤخراً رئيس نابولي دي لورينتيس.

ويطمح النادي الملكي إلى التخلص من خاميس رودريغز في أقرب وقت ممكن بعد أن بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه في الوقت ذاته رفع شروطه على نابولي، إذ لا يريد أقل من 42 مليون يورو لضمه بصورة نهائية بدلاً من الإعارة.

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كما أشارت تقارير ألمانية مؤخراً إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر هو الآخر في الدخول على الخط والتعاقد مع خاميس.

لكن يبدو أن الوفرة المالية التي تدفقت إلى خزائن اللدود أتليتيكو مدريد ببيع خمسة من لاعبه وأكبرها مع برشلونة، ستسهل على الروخي بلانكوس إمكانية الفوز بخدمات اللاعب، خصوصاً وأن مديره الفني دييغو سيميوني بات راغباً في ضم نجم من طينة رودريغز لتعزيز صفوفه بعد رحيل نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن الأتلتي يطمح في ذلك إلى استغلال رغبة اللاعب الكولومبي في البقاء والعيش في مدريد، ويريد الأتلتي استغلال هذا الأمر والضغط على الجار اللدود ريال مدريد للسماح برحيله.

وقضى رودريغيز الموسمين الماضيين معاراً لفريق بايرن ميونخ الألماني، حيث خاض في صفوفه 67 مباراة مسجلاً 15 هدفاً و20 تمريرة حاسمة.