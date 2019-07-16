رغبة “الكويكبي” ورئيس النادي ترفض عروض النصر المغرية لضمه

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

علمت “الخليج 365”، من مصادرها، بأن لاعب نادي الاتفاق السعودي النجم محمد الكويكبي، رفض عروض نادي النصر المغرية للانضمام إلى صفوف العالمي ليقرر استمراره بصفوف الاتفاق.

وجاء الرفض بداعي الرغبة المشتركة بيّنه وبين رئيس النادي خالد الدبل، في البقاء بصفوف الفريق الاتفاقي وعدم التفريط بنجوم الاتفاق خصوصًا بعد رحيل اللاعب عبدالرحمن العبود مؤخرًا إلى فريق الاتحاد.

محمد الكويكبي صاحب الـ24 عامًا، لعب لنادي العروبة أربعة أعوام من 2012م حتى 2016م وانتقل بعدها إلى فريق اتي الشرقية.