الامارات | بيسمارك والمزروعي ينضمان لصفوف خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن بيسمارك والمزروعي ينضمان لصفوف خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدت مع اللاعب البرازيلي بيسمارك (25 سنة)، بنظام الاعارة لسنة واحدة قادما من نادي القادسية السعودي وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، كما تعاقدت شركة خورفكان مع المدافع العماني عبدالرحمن المزروعي (19 سنة) قادماً من نادي الوصل على سبيل الإعارة على ان يتم قيده في فئة مواليد الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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