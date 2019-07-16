شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد المنعم: لو كنت رئيسًا لاتحاد الكرة لاخترت حسن شحاتة لتدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عصام عبدالمنعم، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، عن سعادته البالغة لنية الاتحاد حاليا في تنصيب حسن شحاته مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، حيث قال: «لابد أن نفكر ونرجع لأصل القاعدة، معظم الدول المتقدمة في كرة القدم بيجيبوا مدرب وطني لمنتخباتهم، المنتخب الوطني لا بد له من مدرب وطني».

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه لو كان موجودًا حاليا على رأس اتحاد الكرة لقام بتعيين حسن شحاته مديرً فنيا للمنتخب دون تفكير، مؤكدًا أن الدول التي تولي مدربين أجانب لمنتخبها تكون مفتقده الكوادر التدريبية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، إلى أن تدريب المنتخب مختلف تمامًا عن تدريب الأندية، كما أن طرق التدريب وإمكانيات التدريب متوفرة لدى حسن شحاته، «دي حاجة زي سواقة العجل مش بتتنسي، ولو حسن شحاته مش على قد المسؤولية مش هيقبل المنصب».