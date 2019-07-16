شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة لمنتخب تونس استعدادا لمواجهة نيجيريا غدا في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض المنتخب التونسي لكرة القدم مرانه الأخير اليوم الثلاثاء على استاد نادي الشمس استعدادا لمواجهة نيجيريا التي ستقام غدا في التاسعة مساء على إستاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 .

وفضل آلان جريس الاكتفاء بأداء تدريب خفيف وفك العضلات وتأدية بعض الجمل الفنية خوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق خاصة وأن الفريق لعب 120 دقيقة في مباراته الأخيرة أمام السنغال في نصف نهائي الكان .