أحمد صبحي يرحل عن سموحة خلال الميركاتو الصيفى...

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جدة - عمرو شويل قرر أحمد صبحي ظهير أيمن فريق سموحة الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام حسن .
يدرس صبحى عدة من العروض الداخلية و الخارجية خلال الفترة الحالية للإستقرار على تحديد وجهته المقبلة للإستقرار فى إحدى الأندية والدفاع عن ألوانه فى الموسم المقبل .
كان صبحي قد شارك في 28 مباراة هذا الموسم كما أنه ظهر بمستوى جيد و لفت أنظار العديد من الأندية ، بعدما شارك فى الدور الأول مع بتروجت وانتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى سموحه .
ولعب الظهير الأيمن لسموحه فى العديد من أندية الدورى الممتاز مثل إنبى و المقاولون العرب وبتروجت وسموحه .
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