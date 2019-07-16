شكرا لقرائتكم الوحدة يتعاقد مع الأسترالي كريغ غودوين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الوحدة التعاقد مع الجناح الأسترالي كريغ غودوين قادماً من مواطنه أديلايد يونايتد ليمثل الفريق الموسم المقبل.
وبدأ اللاعب المولودي في أديلايد مشواره في نادي أديلايد رايدرز وانتقل إلى أوكلي كاننونز في عام 2011، وبعدها مباشرة انتقل إلى ملبورن هارت لمدة نصف موسم.
ورحل غودوين (28 عاماً) بعد ذلك التاريخ إلى نيوكاسل جيتس، وعاد مجدداً إلى أديلايد ليلعب في صفوف فريقها الأشهر أديلايد يونايتد بين عامي 2014-2016، وبعد ذلك خاض تجربة احترافية خارجية للمرة الأولى عندما لعب في صفوف سبارتا روتردام الهولندي عامين، وعاد العام الماضي إلى أديلايد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يتعاقد مع الأسترالي كريغ غودوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.