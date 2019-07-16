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كتب محمد بشاري
زار المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراج، عائلة محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، في قريتها.
ونشر دراجي صورة له مع عائلة أبو تريكة، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة".
وأضاف قائلا: "شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
بينما رد محمد أبوتريكة، على زيارة مذيع قناة "بين سبورت لمنزله بقرية ناهيا، تزامنًا مع حضوره فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال "أبوتريكة"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "أنتشرف بك يا كابتن حفيظ ونوّرت بيت الحاج محمد أبوتريكة الله يرحمه ودائما الحاجة الوالدة والعائلة في الموعد".
ويتواجد "دراجى"، خلال هذه الأيام فى القاهرة، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها مصر، حيث وصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، والتى تقام مساء الجمعة القادم أمام السنغال.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيظ دراجي يزور عائلة أبو تريكة في قريتها....ونجم مصر السابق يرد: نورت بيت الحاج محمد أبو تريكة الله يرحمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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