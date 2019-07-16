طريق تونس ونيجيريا إلى مباراة المركز الثالث

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بلغ منتخبا تونس ونيجيريا مباراة المركز الثالث لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في مصر، ويتواجهان الأربعاء على ستاد السلام في القاهرة.

وأتى بلوغ المنتخبين هذه المباراة نتيجة خسارة كل منهما في الدور نصف النهائي: تونس أمام السنغال صفر-1 في الوقت الإضافي (بعد التعادل سلبا في الوقت الأصلي)، ونيجيريا بخسارة أمام الجزائر 1-2 بهدف في الثواني الأخيرة من ركلة حرة مباشرة للقائد الجزائري رياض محرز.

في ما يأتي عرض لمسار الطرفين المتواجهين في مباراة المركز الثالث:

- تونس -

* دور المجموعات: حلت ثانية في المجموعة الخامسة

تعادلت مع أنغولا 1-1

تعادلت مع مالي 1-1

تعادلت مع موريتانيا صفر-صفر

* الدور ثمن النهائي

فازت على غانا 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

* الدور ربع النهائي

فازت على مدغشقر 3-صفر

* الدور نصف النهائي

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خسرت أمام السنغال صفر-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل سلبا

توجت بطلة لأمم إفريقيا مرة وحيدة على أرضها عام 2004، وبلغت نصف النهائي للمرة الأولى منذ ذلك العام.

- نيجيريا -

* دور المجموعات: حلت ثانية في المجموعة الثانية

فازت على بوروندي 1-صفر

فازت على غينيا بيساو 1-صفر

خسرت أمام مدغشقر صفر-2

* ثمن النهائي

فازت على الكاميرون حاملة اللقب 3-2

* ربع النهائي

فازت على جنوب إفريقيا 2-1

* نصف النهائي

خسرت أمام الجزائر 1-2

أحرزت اللقب أعوام 1980 و1994 و2013، وبلغت نصف النهائي في عودتها الى البطولة التي غابت عن نسختيها الأخيرتين (2015 و2017).