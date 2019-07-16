سوبر كورة.. الزمالك يتعاقد مع كريم بامبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى، عقود انتقاله لنادي الزمالك بشكل رسمى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد جلسة جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء. وكان كريم بامبو أحد العناصر المطلوبة بشدة داخل النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفى الحالى، لكن لم يحسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة، بشكل رسمى، ليستغل الزمالك الموقف ويحصل على توقيع اللاعب رسميا. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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