رابيو يوضح سبب انضمامه إلى يوفنتوس

أوضح ادريان رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي أسباب انضمامه إلى البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

رابيو انضم إلى يوفنتوس منذ عدة أسابيع في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال مقابلة مع تلفزيون يوفنتوس قال رابيو: "يوفنتوس نادي كبير وعريق، أنا سعيد بالتواجد هنا".

وأضاف: "أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى يوفنتوس هي المحاولة لأن أصبح أفضل وأخطو بمسيرتي خطوة أكبر".

وأضاف: "سألعب بجوار لاعبين كبار، ليس هناك مكان أكبر للتحسن ومواصلة التعلم".

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وتابع: "أنا أجيد اللعب بالقدم اليسرى، أحب الهجوم ، لكني أيضًا أجيد النواحي الدفاعية كما يقال اليوم ، لاعب من صندوق إلى صندوق".

وواصل: "تحدثت مع العديد من الأشخاص قبل مجيئي إلى هنا من بينهم بوفون، يعلم ناديه جيدًا وأخبرني كيف الحياة ستكون هنا".

وأكمل: "من المهم أن تتلقى النصائح قبل اتخاذ القرار، كان من الجيد إشادة بوفون بإمكانياتي".

جدير بالذكر أن رابيو زامل يوفون في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي قبل عودة بوفون إلى تورينو خلال الميركاتو الحالي.