مانشستر يونايتد يفرض شروطه لبيع بوجبا

اتجه مانشستر يونايتد للتفكير جديًا، في بيع لاعبه الفرنسي بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه حدد النادي الذي سيتفاوض معه.

ووفقًا لصحيفة "ستاندرد"، فإن يونايتد يرغب في استمرار بوجبا مع الفريق في السنوات المقبلة، بل وعلى استعداد للجلوس معه من أجل تجديد عقده، وزيادة قيمته المادية، لكن بشرط أن يستبعد فكرة الرحيل عن النادي.

لكن إذا تمسك بوجبا بقراره الخاص بالرحيل عن النادي هذا الصيف، فسيضطر مانشستر يونايتد لبيعه.

ويرى البعض أن بوجبا لا يستطيع لي ذراع "الشياطين الحمر" حيث يرتبط بعقد مع النادي، لموسمين آخرين، إلا أن يونايتد لا ينظر للأمر من هذه الناحية، وإنما من ناحية انخفاض قيمته المادية، كلما اقترب عقده من الانتهاء.

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وارتبط اسم بوجبا بالانتقال لناديي ريال مدريد ويوفنتوس هذا الصيف، وسط اهتمام من زيدان وساري بالحصول على خدماته، وبالفعل حدد مانشستر يونايتد 150 مليون جينه إسترليني مقابل بيعه.

ومع تمسك زيدان باللاعب، يقاتل فلورنتينو بيريز، لاستكمال ميركاتو ريال مدريد القوي، والتعاقد مع اللاعب، فالريال قادر على دفع هذا الرقم، وهو ما يدركه مانشستر يونايتد جيدًا، لذلك بدأ في التفكير بالتفاوض مع الريال.

أما يوفنتوس فقدرته الشرائية تعتبر أقل من ريال مدريد، ومع انضمام كريستيانو رونالدو الموسم الماضي، بأكثر من 100 مليون يورو، سيكون من المستحيل دفع رقم مثل هذا في بول بوجبا، خصوصًا وأن ديبالا لم يرحل حتى الآن.

ولن يكون بوسع يوفنتوس سوى دفع الرقم الذي باع به بوجبا قبل 3 سنوات، أي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، أو عمل صفقة تبادلية ينتقل من خلالها ديبالا إلى يونايتد، على أن يعود بوجبا إلى تورينو، مع دفع مقابل مادي.