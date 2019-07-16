تريبير على أعتاب أتلتيكو مدريد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن كيران تريبير، الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي، أصبح على أعتاب أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت الشبكة إن ظهير توتنهام سيطير إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن الصفقة ستكلف خزائن أتلتيكو مدريد 20 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن تريبيير (28 عاما) شارك في 27 مباراة مع السبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين.
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