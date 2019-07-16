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تريبير على أعتاب أتلتيكو مدريد

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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن كيران تريبير، الظهير الأيمن لتوتنهام الإنجليزي، أصبح على أعتاب أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الشبكة إن ظهير توتنهام سيطير إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن الصفقة ستكلف خزائن أتلتيكو مدريد 20 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن تريبيير (28 عاما) شارك في 27 مباراة مع السبيرز في الممتاز خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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