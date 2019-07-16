حمدى النقاز يقترب من الرحيل عن الزمالك...

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جدة - عمرو شويل اقترب التونسي حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى الدورى التونسى.
وقال مصدر مقرب من النقاز، إن اللاعب يقترب بقوة من العودة للدورى التونسى، خاصة بعدما أبدت زوحته رغبتها فى العودة إلى بلادهم وعدم الاستمرار فى القاهرة، وهو ما يقرب اللاعب من الرحيل عن الزمالك خاصة مع ترحيب مسئولى الأبيض بهذا الأمر.
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد خلال الساعات الماضية أن موقف اللاعب لم يحسم بعد سواء باستمراره مع الزمالك أو رحيله في الموسم المقبل، خاصة أن زوجته تعتبر العقبة في هذا القرار، دون أن يفصح عن التفاصيل.
ويتمسك مسئولو الزمالك بتحقيق مكسب مادي حال الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة أنه كلف خزينة النادي الأبيض مبلغ 750 ألف دولار، عندما تم التعاقد معه في شهر يناير من العام الماضي، قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي.
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