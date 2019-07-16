شكرا لقرائتكم سفير أهلاوى يطير إلى الكونغو للتعاقد مع هداف الـ40 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي مازيمبي الكونغولي خلال الساعات الماضية لضم جاكسون موليكا هداف الفريق الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365" أن مسئولاً بارزاً في الأهلي قرر السفر إلى الكونغو للتفاوض مع مازيمبي من أجل حسم الصفقة التى تراها إدارة القلعة الحمراء مهمة وضرورية لتدعيم الهجوم الفريق في الموسم المقبل.

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كان وكيل المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا قد حدد طلباته بالتنسيق مع مسئولي مازيمبي للاستغناء عن اللاعب ويأتي في مقدمة هذه الطلبات الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار نظير منح الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب الذي طلب أن يكون التعاقد معه لمدة ثلاث مواسم فقط وان يكون راتبه في الموسم الأول 700 ألف دولار وفي السنة الثانية 800 ألف دولار وفي السنة الثالثة 900 ألف دولار.

وتنتظر إدارة الأهلى قرار إتحاد الكرة فى ملف عدد اللاعبين الأجانب وهل سيتم اعتبار واحد من لاعبي شمال افريقيا مصرياً أم لا ،حيث أنه فى حالة اعتماد القرار سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ويضم الأهلي حالياً خمسة أجانب هم ، المغربي وليد آزارو والتونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو واللاعب المالي الجديد آليو ديانج.