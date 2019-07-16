شكرا لقرائتكم 7 لاعبين على أبواب الرحيل من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع بداية موسم الانتقالات الصيفية، 7 لاعبين علي أبواب الرحيل من بيراميدز 4 منهم بسبب أرتفاع الاجر و اثنين في مفاوضات للرحيل للزمالك و لاعب ما بين الانتقال الي الاهلي أو الزمالك.

الرابعي أحمد الشناوى و عبد الله السعيد و علي جبر و عمر جابر.

يرحب بيراميدز برحيلهم بسبب سياسة تخفيض العقود حيث يصل أجرالرباعى إلى 15 مليون جنيه.

Advertisements

عبد الله بكر مدافع نادي بيراميدز تدور مفاوضات حول ضم اللاعب لصفوف نادى الزمالك.

نبيل دونجا مفاوضات حول انضمامه للقلعة البيضاء.

محمد مجدي قفشه مفاوضات للرحيل ما بين نادي الأهلي أو الزمالك .