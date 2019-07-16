شكرا لقرائتكم حصص بدنية خفيفة للإسماعيلي فى مران اليوم استعدادا لمباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ادى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى إستعداداته لمباراة الزمالك والتى ستقام فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى فى ختام مباريات الدورى العام لهذا الموسم. ركز الجهاز الفنى للدراويش بقيادة محمود جابر على النواحى التكتيكية وكيفية الحفاظ على التوازن الدفاعى والاعتماد على الهجوم المرتد واستغلال المساحات فى منتصف ملعب المنافس . Advertisements وقام التونسى أكرم العلياوى مخطط الأحمال على القيام بعمل حصص بدنية خفيفة للاعبين من أجل الحفاظ على المعدلات القياسية للاعبين . فى نفس الاطار خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة مدربهم سعفان الصغير ، حيث غلب علي المران الطابع الحماسى والتنافسى بين حراس الدراويش من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة .

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