تعرف على آخر تطورات صفقات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل ترغب إدارة نادى الزمالك فى تدعيم صفوفها إستعداداً للموسم الجديد، حيث تأمل الجماهير أن يضيف الزمالك بطولات جديدة لرصيده، وفيما يلى اخر تطورات بعض الصفقات :-





أحمد عادل عبد المنعم :-



دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق، ومصر المقاصة الحالى، وفى البداية رحب الحارس، واتفق الطرفين على 3 مليون جنيه راتب سنوى للحارس، لكن وضع عبد المنعم شرط عدم التعاقد مع حارس أخر، مما أدى إلى توقف المفاوضات، بسبب رفض إدارة الزمالك هذا البند.

محمد عواد :-



بعد مفاوضات طالت بين إدارة الزمالك والإسماعيلى، تخللها أنباء عن رفض الإسماعيلى وتأكيد من الزمالك، ظهرت أنباء أخرى تؤكد أن الصفقة تمت بشكل كبير، ويتبقى فقط طلب الإسماعيلى الحصول على قيمة الصفقة كاش، وليس بالقسط، مع الحصول على باقى صفقة إبراهيم حسن وهو مبلغ 7.5 مليون جنيه.

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باهر المحمدى :-



رغب نادى الزمالك إعادة باهر المحمدى مرة أخرى لصفوف النادى، ورحب اللاعب بذالك، لكنه أخبر الإدارة أن لا مانع لديه من العودة للزمالك، أن لم تأتيه عروض خارجية.





أمام عاشور :-



رفضت إدارة نادى حرس الحدود، مفاوضات إنتقال اللاعب إمام عاشور لصفوف نادى الزمالك، مشيرة ان اللاعب موجود داخل الحرس على سبيل الاعارة لمدة موسمين من نادى المحلة، والزمالك يجب عليه الحصول على موافقة المحلة، ثم موافقة نادى حرس الحدود.

إسلام طارق :-



دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع اسلام طارق حارس مرمى طنطا، لتعويض غياب جنش حارس الزمالك المصاب، وينتظر النادى رد إدارة طنطا.