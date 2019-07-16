خبراء الكرة عن تدريب حسن شحاتة للمنتخب المصري...عصام عبد المنعم: أرفض تولي المعلم المهمة...وأيمن يونس: شحاتة الأنسب في هذه المرحلة...وياسر ريان: أوافق على إسناد المسئولية له بصفة مؤقتة

تباينت أراء خبراء الكرة، بشأن تولي الكابتن حسن شحاتة مسئولية تدريب المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب الخروج المهين للفراعنة من بطولة كأس الأمم الافريقية من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب افريقيا بهدف نظيف.

من جانبه، قال عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إنه يؤيد تولي مدرب وطني تدريب المنتخب في المرحلة المقبلة، ولكن ليس حسن شحاته، مؤكدا أن المعلم، لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه مع المنتخب بالفوز بثلاث بطولات أفريقية أعوام 2006، 2008، 2010".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الأسبق:"حسن شحاتة، حال توليه تدريب المنتخب ستكون عليه ضغوطات كبيرة بأن يحقق نفس الإنجازات التي حققها في السنوات الماضية بالإضافة إلى الوصول إلى كأس العالم 2022".



أمام أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، فأختلف في الرأي مع عصام عبد المنعم، والذي أكد أن حسن شحاته، هو الأنسب والأجدر بتدريب المنتخب في المرحلة المقبلة، نظرًا لأنه لديه خبرات كبيرة مع المنتخبات الوطنية، حيث سبق وأن فاز مع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية بأربع بطولة أفريقية.

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وأضاف: "الفترة المقبلة تحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية يستطيع السيطرة على اللاعبين وتكوين جيل جديد، وهذا ما يتوافر في حسن شحاتة".

في حين أيد ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق تعيين حسن شحاتة، مديرا فنيا للمنتخب إذا كان سيتولى المسئولية للفنية بصفة مؤقتة، وإذا كان الرغبة في التعاقد مع مدير فني بخطة طويلة المدى، فيجب أن يتم منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، مثل حسام حسن، الذي حقق نجاحات مع الأندية التي تولى تدريبها في السنوات الماضية".

وأضاف ريان:"كلنا رأينا منتخبي الجزائر والسنغال، يقدما أداءً متميزا في البطولة الأفريقية مع مدربين وطنيين لم يتجاوز عمرهما الـ43 عاما، لذلك يجب أن نحذو حذوهم، ويتم التعاقد مع مدرب شاب لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها مع المنتخب في السنوات المقبلة".