جان بيلينيوك رياضي أسود يترشح للبرلمان الأوكراني متحدياً العنصرية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يثق المصارع ذو الأصول الرواندية والحائز على ميدالية أولمبية جان بيلينيوك بشكل شبه تام أنه سيكون أول نائب مولود من أب غير أوكراني، يدخل برلمان البلاد بعد انتخابات 21 تموز/يوليو رغم العنصرية المنتشرة في أوكرانيا.

وحاز بيلينيوك على ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية عام 2016، وهو العاشر على لائحة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خادم الشعب"، الذي يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي، متقدماً بشكل كبير على منافسيه، بفضل صورته كقوة سياسية جديدة بمواجهة النخب القديمة.

وبحسب توقعات مستطلعي الرأي، ما لم يحصل تطور غير متوقع، فسيضمن هذا المركز العاشر لبيلينيوك بأن ينتخب نائباً بأغلبية ساحقة.

وترعرع بيلينيوك في شقة صغيرة في كييف. هو ابن خياطة أوكرانية وطيار رواندي قتل خلال الحرب الأهلية التي ضربت رواندا عام 1994.

وخلال خوضه الحملة الانتخابية في مدينة بوياركا الصغيرة القريبة من العاصمة الأوكرانية، قال هذا الرياضي المحترف البالغ من العمر 28 عاماً لوكالة فرانس برس "دعاني فولوديمير زيلينسكي للانضمام إلى حزبه. ونحن نعرف بعضنا البعض سابقاً".

وتابع "يتراءى لي أنه لحظ بي صفات ستساعدنا على النهوض بالرياضة في أوكرانيا"، مؤكداً أنه يشعر أنه "أوكراني مئة بالمئة".

وأضاف أن انتخابات 21 تموز/يوليو ستثبت "أننا بلد عصري بالفعل، يتعامل مع كل الأعراق والمجموعات الاتنية بالطريقة نفسها".

والتمييز العرقي مشكلة متكررة في أوكرانيا. فالعام الماضي، قامت جماعات قومية متطرفة بنحو 20 اعتداءً استهدفت بشكل رئيسي معسكرات لأقلية غجر الروما، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية.

وليس جان بيلينيوك غريباً عن التمييز العنصري. وقال "أكون أحياناً ضحية للمضايقات لأنني لا أشبه الأوكرانيين الآخرين"، لكنه أكد أنه لم يواجه مواقف مماثلة حتى الآن خلال حملته.

بيد أن صحافياً أوكرانياً وصفه بـ"الزنجي" على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذف منشوراته بعد موجة انتقادات من زملاء له.

Advertisements

-"تحدٍّ"-

شدّد المصارع على أن العمل بالسياسة "لن يكون بسهولة التدريب الرياضي"، لكنه سيكون "تحدياً".

وأكد "لدي فرصة...بالتأثير على الوضع، وسيكون من الجبن ألا أقول إنني جاهز لذلك".

بدخوله السياسة، يسير بيلينيوك، بطل العالم في المصارعة الرومانية لعام 2015، على خطى رياضيين سابقين آخرين مثل لاعب كرة القدم أندريه شيفتشينكو الحائز على الكرة الذهبية عام 2004، وبطل العام في الملاكمة فيتالي كليتشكو الذي يتولى رئاسة بلدية كييف منذ خمس سنوات.

وجان بيلينيوك هو الأصغر سناً من بين مجموعة شباب عديمي الخبرة السياسة، مرشحين عن حزب الرئيس زيلينسكي. واعتبر الرياضي أن "هذه الوجوه الجديدة المفعمة بالطاقة" ستكون قادرة على مكافحة الفساد المزمن.

وليس لحزب "خادم الشعب"، الذي شكّل عام 2017، حالياً أي مقعد في البرلمان الذي يضمّ غالبية مناهضة للرئيس الجديد الذي انتخب في نيسان/ابريل.

يعتبر المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو أن مشاركة بيلينيوك في الانتخابات التشريعية دليل على سعة أفق الأوكرانيين. ويؤكد أن ليس لدى الأوكرانيين "صور عنصرية نمطية سلبية".

في عام 2016، أطلق المصارع أولى مواقفه السياسية باتهامه السلطات الرياضية بالتقاعس لأنها لم تدفع مساعدات مالية كانت قد تعهدت بدفعها.

وفي تلك الفترة، كشف بيلينيوك أن روسيا وأذربيجان اقترحتا عليه تجنيسه وتمويله شرط أن يتخلى عن جنسيته الأوكرانية.

واليوم، يتعهد جان بيلينيوك بمواصلة مهنته الرياضية تحت الراية الأوكرانية، ويأمل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.

ورغم التزاماته الرياضية، يريد أيضاً المشاركة في كل الجلسات البرلمانية والتصويت خلالها، على عكس النواب الأوكرانيين الذين يتغيبون غالباً عن الجلسات.

وتعهد بأنه "لن يأخذ إجازة غير مدفوعة إلا خلال التدريبات المكثفة" للألعاب الأولمبية.