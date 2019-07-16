شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نادى الزمالك فى إعلان خريطة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الميركاتو الصيفى تمهيدا لضم وجوه جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لموسم 2019 / 2020 .

و يرصد الخليج 365 أبرز ملامح خريطة الراحلين فى التقرير التالى:

محمد إبراهيم ونهاية العقد

دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين للراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الصيف القادم، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد، حيث يحق له الرحيل عن النادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل ،حيث يرغب مسئولو النادى الأبيض لتسويقه خلال الفترة الجارية من أجل الاستفادة بعائد مادى من وراء ذلك، خاصة أن اللاعب أيضًا يبحث عن عروض خارجية للرحيل عن قلعة ميت عقبة، بجانب رفض مسئولى الزمالك تلويح وكيل أعماله بامتلاكه عرض من النادى الأهلى.

تسويق حازم إمام

قرر مسئولو الزمالك الموافقة على تسويق حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، ، بعد الاستقرار مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، حول استمرار الدولى التونسى حمدى النقاز، لقيادة تلك الجبهة فى الموسم الجديد، مع بحث تدعيم الجبهة اليمنى بأحد اللاعبين خلال الفترة الجارية فى حالة رحيل اللاعب التونسى .

Advertisements

فتحى وروقة البيع النهائى

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موافقته الرسمية على انتقال الثنائى عماد فتحى ومحمد أشرف روقة لاعب الفريق الكروى الأول إلى سموحة ، مشيرا فى تصريحات إلى إنه وافق نهائيًا على انتقال اللاعبين، على أن يكون هناك توقيع عقود ثلاثية مع اللاعبين عقب الانتهاء من تمديد تعاقدهم فى القلعة البيضاء لمواسم إضافية.

رفعت وسيسيه وجمال إلى سيد البلد

كما أعلن نادى الزمالك موافقته على رحيل رزاق سيسيه وأحمد رفعت على سبيل الاعارة للاتحاد السكندرى واسلام جمال بنظام البيع النهائى.

اسلام جمال يرحل للاتحاد