شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصغير يتأهل لدور الـ64 ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل أحمد الصغير لاعب المنتخب الوطنى لسلاح سيف المبارزة إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة العام للسلاح المقامة فى المجر وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى . Advertisements وتأهل الصغير إلى هذا الدور بالفوز على لاعب البرتغال بنتيجة 15 / 14 فى دور الـ 64 التمهيدى . وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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