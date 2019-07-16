شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سفير أهلاوى يطير إلى الكونغو للتعاقد مع هداف الـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادى مازيمبى الكونغولى خلال الساعات الماضية، لضم جاكسون موليكا هداف الفريق الكونغولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولاً بارزاً فى الأهلى قرر السفر إلى الكونغو للتفاوض مع مازيمبى من أجل حسم الصفقة التى تراها إدارة القلعة الحمراء هامة وضرورية لتدعيم الهجوم الفريق فى الموسم المقبل.

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ويضم الأهلى حالياً خمسة أجانب هم ، المغربى وليد آزارو والتونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو واللاعب المالى الجديد آليو ديانج.

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