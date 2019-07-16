شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورة جديدة أثناء قضاء عطلته السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولى المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول صورة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال فترة قضائه إجازة صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد. وظهر فى الصورة أن الفرعون المصرى يقضى وقته باللعب على تليفونه الشخصى ضمن إجازة طويلة لمدة 20 يوماً يقضيها قبل الانضمام إلى ليفربول عقب انتهاء الريدز من المشاركة فى الدورة الودية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد صلاح

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