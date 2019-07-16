سوبر كورة.. الزمالك يحسم مصير 5 معارين.. ويتبقى فريق كامل جاهز للتسويق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد الآخر يكتشف مسئولو الزمالك أنهم يعانون "السمنة الكروية" نتيجة كثرة النجوم المرتبطة بعقود رسمية مع القلعة البيضاء، والذى وصل عددهم إلى 15 نجما بخلاف قائمة اللفريق الأساسية، أى أن الزمالك يمتلك فريقا كاملا بدكة احتياطيه، قادرا على الفوز والتتويج بأى بطولة.
وحسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير 5 من لاعبيه المتواجدين على قوائم الانتظار والإعارة في الموسم الجديد، بعد حسم انتقالهما إلى ثنائي الإسكندرية الاتحاد وسموحة.
ووافق مسئولو الزمالك على انتقال الثلاثي رزاق سيسيه وإسلام جمال وأحمد رفعت إلى الاتحاد السكندري، بينما انتقل الثنائي محمد أشرف روقة وعماد فتحي إلى سموحة.
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