شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائى أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب الأهلى والزمالك السابق دائرة المرشحين لتولي منصب مدير منتخب مصر فى الجهاز المقبل المقرر تشكيله خلال الأيام المقبلة، كما دخل حسام غالي نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالي لنادي الجونة دائرة المرشحين بقوة أيضاً لتولي منصب مدير المنتخب. من المقرر أن يتم حسم اسم المدير الفني للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة و الأقرب حتى الآن هو التعاقد مع مدرب مصري لتولي المهمة نظراً لضيق الوقت وارتباط المنتخب بمعسكر فى شهر سبتمبر المقبل.

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