شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يقترب من العودة للدورى التونسى بسبب زوجته.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى الدورى التونسى.

وكشف مصدر مقرب من النقاز، إن اللاعب يقترب بقوة من العودة للدورى التونسى، خاصة بعدما أبدت زوحته رغبتها فى العودة إلى بلادهم وعدم الاستمرار فى القاهرة، وهو ما يقرب اللاعب من الرحيل عن الزمالك خاصة مع ترحيب مسئولى الأبيض بهذا الأمر.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد خلال الساعات الماضية أن موقف اللاعب لم يحسم بعد سواء باستمراره مع الزمالك أو رحيله فى الموسم المقبل، خاصة أن زوجته تعتبر العقبة فى هذا القرار، دون أن يفصح عن التفاصيل.

ويتمسك مسئولو الزمالك بتحقيق مكسب مادى حال الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة أنه كلف خزينة النادى الأبيض مبلغ 750 ألف دولار، عندما تم التعاقد معه فى شهر يناير من العام الماضي، قادماً من نادى النجم الساحلى التونسي.