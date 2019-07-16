شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يقترب من العودة للدورى التونسى بسبب زوجته.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى الدورى التونسى.
وكشف مصدر مقرب من النقاز، إن اللاعب يقترب بقوة من العودة للدورى التونسى، خاصة بعدما أبدت زوحته رغبتها فى العودة إلى بلادهم وعدم الاستمرار فى القاهرة، وهو ما يقرب اللاعب من الرحيل عن الزمالك خاصة مع ترحيب مسئولى الأبيض بهذا الأمر.
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد خلال الساعات الماضية أن موقف اللاعب لم يحسم بعد سواء باستمراره مع الزمالك أو رحيله فى الموسم المقبل، خاصة أن زوجته تعتبر العقبة فى هذا القرار، دون أن يفصح عن التفاصيل.
ويتمسك مسئولو الزمالك بتحقيق مكسب مادى حال الاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة أنه كلف خزينة النادى الأبيض مبلغ 750 ألف دولار، عندما تم التعاقد معه فى شهر يناير من العام الماضي، قادماً من نادى النجم الساحلى التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدى النقاز يقترب من العودة للدورى التونسى بسبب زوجته.. اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.