محمد صبحى يحقق "برونزية" بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد صبحى المركز الثالث و حصل على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى المقامة فى كازاخستان، وذلك فى منافسات وزن تحت 80 كجم. كانت البعثة المصرية قد حققت 3 ذهبيات عن طريق فاطمة قرنى وشريف عثمان ورحاب أحمد خلال اليومين السابقين. وتضم بعثة المنتخب المصرى فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر و نادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.

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