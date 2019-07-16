شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيرجيو فارياس يقود أول مران لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش التدريب الأول لناديه عصر اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وشهد المران الظهور الأول للصفقات الجديدة التى تعاقد معها الطلائع.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
وتعاقد طلائع الجيش مع ٦ صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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