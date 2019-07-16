شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد فتح المفاوضات مع عبد العاطى "ديفندر" دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الزمالك، المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لرحيل طارق حامد الذى تلقى عرضًا من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودى.

وأجرى أحد مسئولى الزمالك عدة اتصالات بعبد العاطى، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة وادى دجلة، لاسيما وأن العلاقة بين إداراتى دجلة والزمالك ليست على ما يرام، الأمر الذى قد يؤدى لدخول أحد الوسطاء لإنهاء الصفقة.

وكان عبد العاطى على ردار الزمالك منذ بداية الموسم، إلا أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس.