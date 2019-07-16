رسميا.. إقالة سيدورف من تدريب الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي عن إقالة الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الوطني ومواطنه باتريك كلويفرت المدرب المساعد بجهازه الفني.

وجاءت إقالة سيدورف وكلويفرت عقب الخروج المحبط للمنتخب الكاميروني من كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الأراضي المصرية، بعد خسارته في دور الستة عشر أمام نظيره النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وكان ناريسي مولي كومبي وزير الرياضة في الكاميرون قد طالب بضرورة إقالة سيدورف بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار كومبي في تصريحات للقناة الفضائية الرسمية بالكاميرون، إلى أن سيدورف فشل في قيادة الكاميرون للحفاظ على لقب البطولة الأفريقية، بالإضافة لعجزه في فرض الانضباط على اللاعبين.

وتولى سيدورف قيادة المنتخب الكاميروني في شهر أغسطس من عام 2018، وخاض المنتخب الشهير بالأسود غير المروضة 13 مباراة تحت قيادته، فاز في 4 فقط منها، بينما تعادل في 5 وخسر 4 مواجهات.