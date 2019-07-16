الخليج 365 يكشف.. هل يفكر صلاح في الاعتزال الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

لم يفكر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في اتخاذ قرار يخص اعتزال اللعب دوليا.

ويقضي محمد صلاح في الوقت الحالي إجازة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، قبل الانضمام لتدريبات فريقه ليفربول استعدادا للموسم الجديد.

وعلم "الخليج 365" أن ما تم التلميح له على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار صلاح بالاعتزال الدولي غير صحيح على الإطلاق.

Advertisements

محمد صلاح لم يفكر ولا ينوي الاعتزال الدولي كما اثير بسبب ردود الأفعال على خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16، والظهور بمظهر غير جيد.

واكتفى صلاح بتسجيل هدفين في مشاركته بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر في 4 مباريات.

صلاح يستعد لموسم مثير مع ليفربول بسبب المشاركة في 4 بطولات بإنجلترا (الدوري– كأس الدرع الخيرية – كأس كاراباو – كأس الاتحاد الإنجليزي)، بجانب السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية، فضلا عن تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم أفريقيا 2021.