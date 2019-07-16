رسميًا..الزمالك يُعلن التعاقد مع بن شرقي لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم.

وكتب حساب القلعة البيضاء :" الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد".

وقبل ساعات أعلن رئيس الزمالك حصول النادي على توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي للانضمام إلى صفوف الفريق حتى عام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال رئيس الزمالك لقناة "المحور" صباح اليوم الثلاثاء: "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وأضاف: "أنهينا المفاوضات في جلسة سرية بالمغرب، وسيصل اللاعب إلى مصر يوم الأربعاء المقبل".

وأتم : "بن شرقي يتمتع بإمكانيات رائعة ويبلغ من العمر 24 عاما، ونتفاوض حاليا على دخول مواطنه المغربي حميد أحداد ضمن إحدى الصفقات أو إعارة اللاعب لناد آخر هذا الصيف".